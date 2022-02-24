Українці, що знаходяться на самоізоляції, мають право на грошову компенсацію

11:29 01 жовтень Київ, Україна

Українці, які змушені були перебувати на самоізоляції, отримали грошову компенсацію. Загальна сума виплачених компенсацій на сьогодні становить майже 25 млн гривень.



З початку пандемії гроші отримали 20 тисяч осіб. Серед них п'ять тисяч медпрацівників.



До слова, Фонд соціального страхування компенсує 50% від середнього заробітку незалежно від тривалості страхового стажу, а медпрацівникам - 100%. Гроші нараховуються від шостого дня самоізоляції: перші п'ять днів оплачує роботодавець.



Зараз щоденний розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності склав 325 гривень. В умовах карантину відкрити лікарняний можна дистанційно - телефоном звернутися до сімейного лікаря.