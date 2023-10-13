Українці можуть повернутися з Росії або Білорусі через КПП Покровка в Сумській області

"Але де завгодно, де наші громадяни прибудуть на українську територію, за межами Сумщини, Харківщини, Чернігівщини, через кордон із Білоруссю, їм буде забезпечено доступ на територію України. Зараз у середньому ми фіксуємо за пунктом пропуску Покровка на Сумщині, що прибуває близько 100-150 громадян України на добу, що прямують з території Росії. Усім їм забезпечується надалі перевезення від кордону до безпечнішого місця", — сказав спікер ДПСУ.