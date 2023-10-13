Українці можуть повернутися з Росії або Білорусі через КПП Покровка в Сумській області
19:07 12 жовтня Київ, Україна
Представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко заявив, що всі пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю згідно з рішенням уряду закриті.
Про це Андрій Демченко сказав у ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Ми розуміємо, що громадяни України через повномасштабну війну, яку розв'язала росія, змушені виїжджати до Росії з тимчасово окупованих територій, щоб надалі повернутися на територію України.Наша держава робить все можливе, щоб наші громадяни мали змогу повертатися на територію України, у тому числі з ВОТ або ті, які були змушені виїхати на територію Росії", - сказав речник ДПСУ.
Демченко поінформував, що останнім часом українці повертаються через Сумську область у напрямку пункту пропуску Покровки.
"Прикордонники жодному громадянинові України не відмовляють у перетині кордону, якщо вони потрапляють до нашої лінії кордону, до нашого пункту пропуску, навіть якщо вони не мають достатніх документів, прописаних у законодавстві щодо перетину кордону..З будь-яким документом, який ідентифікує, що це громадянин України, йому забезпечено допуск на територію нашої держави", - розповів Демченко.
Він наголосив, що інші пропускні операції на виїзд з України на кордоні з Росії та Білорусі не здійснюється.
"Але де завгодно, де наші громадяни прибудуть на українську територію, за межами Сумщини, Харківщини, Чернігівщини, через кордон із Білоруссю, їм буде забезпечено доступ на територію України. Зараз у середньому ми фіксуємо за пунктом пропуску Покровка на Сумщині, що прибуває близько 100-150 громадян України на добу, що прямують з території Росії. Усім їм забезпечується надалі перевезення від кордону до безпечнішого місця", — сказав спікер ДПСУ.
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