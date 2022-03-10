Українці можуть повідомити про військові злочини Росії для Гааги - контакти

12:57 10 березень Київ, Україна

У Службі безпеки України повідомили контакти, куди можуть звернутись українці, щоб повідомити про військові злочини Росії для суду в Гаазі.

Як повідомили у пресслужбі СБУ регіону, тепер до чат-боту в Telegram додалися також гарячі телефонні лінії, електронна пошта та інші месенджери.

Повідомляти про військові злочини РФ проти цивільного населення та військовополонених можна:
за телефонами цілодобової гарячої лінії:
  • Київстар: +38(068)1289229 (Signal, WhatsApp, Telegram)
  • Водафон: +38(066) 6829937 (Signal, WhatsApp, Telegram)
  • Лайфсел: +38(063) 0665937 (Signal, WhatsApp, Telegram)
На підтвердження фактів слід додавати фото- та відеоматеріали з першоджерелом вказівкою дати, місця та часу події.

Матеріали відкритими та загальнодоступними ресурсами (ЗМІ, соцмережами, месенджерами тощо) не надсилати!

Україна використовує зібрані та систематизовані матеріали у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
«Ми зробимо це, щоб притягнути керівництво РФ до відповідальності за розв'язану війну! І військові злочини не мають терміну давності», - йдеться в повідомленні.