Українці можуть повідомити про військові злочини Росії для Гааги - контакти

12:57 10 березень Київ, Україна

У Службі безпеки України повідомили контакти, куди можуть звернутись українці, щоб повідомити про військові злочини Росії для суду в Гаазі.





Повідомляти про військові злочини РФ проти цивільного населення та військовополонених можна: Як повідомили у пресслужбі СБУ регіону, тепер до чат-боту в Telegram додалися також гарячі телефонні лінії, електронна пошта та інші месенджери.Повідомляти про військові злочини РФ проти цивільного населення та військовополонених можна:

на офіційний чат-бот

на електронну пошту

за телефонами цілодобової гарячої лінії:

Київстар: +38(068)1289229 (Signal, WhatsApp, Telegram)

Водафон: +38(066) 6829937 (Signal, WhatsApp, Telegram)

Лайфсел: +38(063) 0665937 (Signal, WhatsApp, Telegram)

На підтвердження фактів слід додавати фото- та відеоматеріали з першоджерелом вказівкою дати, місця та часу події.



Матеріали відкритими та загальнодоступними ресурсами (ЗМІ, соцмережами, месенджерами тощо) не надсилати!



Україна використовує зібрані та систематизовані матеріали у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.