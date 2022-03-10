Українці можуть повідомити про військові злочини Росії для Гааги - контакти

У Службі безпеки України повідомили контакти, куди можуть звернутись українці, щоб повідомити про військові злочини Росії для суду в Гаазі.
Як повідомили у пресслужбі СБУ регіону, тепер до чат-боту в Telegram додалися також гарячі телефонні лінії, електронна пошта та інші месенджери.
Повідомляти про військові злочини РФ проти цивільного населення та військовополонених можна:
Повідомляти про військові злочини РФ проти цивільного населення та військовополонених можна:
за телефонами цілодобової гарячої лінії:
- Київстар: +38(068)1289229 (Signal, WhatsApp, Telegram)
- Водафон: +38(066) 6829937 (Signal, WhatsApp, Telegram)
- Лайфсел: +38(063) 0665937 (Signal, WhatsApp, Telegram)
На підтвердження фактів слід додавати фото- та відеоматеріали з першоджерелом вказівкою дати, місця та часу події.
Матеріали відкритими та загальнодоступними ресурсами (ЗМІ, соцмережами, месенджерами тощо) не надсилати!
Україна використовує зібрані та систематизовані матеріали у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
Матеріали відкритими та загальнодоступними ресурсами (ЗМІ, соцмережами, месенджерами тощо) не надсилати!
Україна використовує зібрані та систематизовані матеріали у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
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