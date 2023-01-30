Українці можуть подати заявку на обмін лампочок у "Дії". Як це зробити

У додатку "Дія" з'явилася можливість подати заявку на обмін старих лампочок розжарювання на нові енергозберігаючі лампи.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
У міністерстві зазначили, що перші партії ламп надійдуть до обласних центрів (крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та міста Севастополь), а також до Краматорська, Покровська та Кривого Рогу. До кінця лютого LED-лампи мають надійти до інших населених пунктів України.
Для участі у програмі слід залишити заяву у додатку Дія, виконавши такі кроки:
- авторизуватися у додатку;
- вибрати Послуги — Обмін лампочок;
- вказати контактний номер телефону та відділення Укрпошти, де бажано отримати лампи;
- вказати тип та кількість світлодіодних ламп для отримання.
Обмін здійснюється за підтримки Європейського Союзу, який профінансував 30 млн LED-ламп. Ще 5 мільйонів ламп надасть уряд Франції.
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