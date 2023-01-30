Українці можуть подати заявку на обмін лампочок у "Дії". Як це зробити

15:27 30 січня Київ, Україна

У додатку "Дія" з'явилася можливість подати заявку на обмін старих лампочок розжарювання на нові енергозберігаючі лампи.



Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Нова послуга в програмі Дія: обміняйте 5 старих ламп розжарювання на 5 енергоефективних LED-лампочок. Уряд запустив програму, щоб знизити навантаження на енергетичну систему країни та скоротити дефіцит електроенергії для користувачів", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що перші партії ламп надійдуть до обласних центрів (крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та міста Севастополь), а також до Краматорська, Покровська та Кривого Рогу. До кінця лютого LED-лампи мають надійти до інших населених пунктів України.



Для участі у програмі слід залишити заяву у додатку Дія, виконавши такі кроки:

авторизуватися у додатку;

вибрати Послуги — Обмін лампочок;

вказати контактний номер телефону та відділення Укрпошти, де бажано отримати лампи;

вказати тип та кількість світлодіодних ламп для отримання.

Обмін здійснюється за підтримки Європейського Союзу, який профінансував 30 млн LED-ламп. Ще 5 мільйонів ламп надасть уряд Франції.