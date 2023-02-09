Українці можуть оформити ID-картку у Польщі з 14 років

Для українців, які перебувають у Польщі, стала доступною послуга оформлення першого паспорта у форматі ID-картки з 14 років.
Про це повідомила Державна міграційна служба України, передає Укрінформ.
Зазначається, що оформити цю ID-картку можна у підрозділах ДП «Документ» у Варшаві, Кракові, Гданську чи Вроцлаві.
Для оформлення паспорта необхідно мати відповідні документи:
- свідоцтво про народження;
- паспорт громадянина України одного чи двох батьків;
- довідку про реєстрацію місця проживання (за наявності);
- РНОКПП або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності).
Для зручності громадян прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і у порядку живої черги.
ID-картка вперше з 14 років виготовляється протягом 20 робочих діб. При отриманні готової ID-картки проводиться процедура верифікації, тому присутність особи, на ім'я якої оформлено документ, є обов'язковою.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі