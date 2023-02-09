Українці можуть оформити ID-картку у Польщі з 14 років

16:55 09 лютого Київ, Україна

Для українців, які перебувають у Польщі, стала доступною послуга оформлення першого паспорта у форматі ID-картки з 14 років.

Про це повідомила Державна міграційна служба України, передає Укрінформ.

"У деяких підрозділах ДП "Документ" у Польщі доступна послуга оформлення першого паспорта громадянина у формі ID-картки для досягнення 14-річного віку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оформити цю ID-картку можна у підрозділах ДП «Документ» у Варшаві, Кракові, Гданську чи Вроцлаві.



Для оформлення паспорта необхідно мати відповідні документи:

свідоцтво про народження;

паспорт громадянина України одного чи двох батьків;

довідку про реєстрацію місця проживання (за наявності);

РНОКПП або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності).

Для зручності громадян прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і у порядку живої черги.

«Оплата (сервісні послуги підприємства) здійснюється безпосередньо на місці – за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього при собі необхідно мати смартфон та банківську картку або її реквізити (оплата готівкою поки що недоступна)» - зазначили в установі.

ID-картка вперше з 14 років виготовляється протягом 20 робочих діб. При отриманні готової ID-картки проводиться процедура верифікації, тому присутність особи, на ім'я якої оформлено документ, є обов'язковою.