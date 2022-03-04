Українці масово виходять на мітинги проти окупантів

Херсон, Мелітополь. У цих містах мешканці виходять на протести проти російських загарбників. У Мелітополі на вулицях люди несуть плакати, українські прапори та скандують «Одна. Єдина. Соборна Україна»!
А також "Ганьба! Ганьба!".
У Херсоні, нагадаємо, зараз перебувають російські військові. Люди вийшли на мітинг, незважаючи на реальну загрозу життю. А в цей час у РФ люди продовжують сидіти у своїх квартирах.
Мер Херсона Ігор Колихаєв стверджує, що незважаючи на домовленості про «зелений коридор», вантажівки з гуманітарною допомогою до міста не пропускають.
Нагадаємо, на Херсонщині окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар. Київстар відновить зв'язок у Херсоні, як тільки спеціалісти отримають доступ до місць пошкоджень.
Раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомляли, що Росія планує інсценувати у місті акцію із закликами про створення «окремої республіки».
Раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомляли, що Росія планує інсценувати у місті акцію із закликами про створення «окремої республіки».
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