Українці масово виходять на мітинги проти окупантів

15:59 04 березень Київ, Україна

Херсон , Мелітополь. У цих містах мешканці виходять на протести проти російських загарбників. У Мелітополі на вулицях люди несуть плакати, українські прапори та скандують «Одна. Єдина. Соборна Україна»!

А також "Ганьба! Ганьба!".

У Херсоні, нагадаємо, зараз перебувають російські військові. Люди вийшли на мітинг, незважаючи на реальну загрозу життю. А в цей час у РФ люди продовжують сидіти у своїх квартирах.

Мер Херсона Ігор Колихаєв стверджує, що незважаючи на домовленості про «зелений коридор», вантажівки з гуманітарною допомогою до міста не пропускають.

«Прямо зараз у місто могли зайти фури з продуктами та гуманітарною допомогою від друзів нашого міста. Але Херсон перебуває у кільці і наші машини не пропускають. Незважаючи на вчорашні домовленості на найвищому рівні, на практиці, внизу, все це поки що не працює. Натомість, судячи з усього, „добрі визволителі“ готуються привезти до Херсона свій „порятунок“. Спочатку довели ситуацію до критичної, а потім героїчно нас врятували, щоб усі на камеру подякували «благодійникам». Мобільний зв'язок заглушили. Даю слово: роблю, що можу. Але не знаю, як довго це виходитиме», – сказав він Колихаєв.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар. Київстар відновить зв'язок у Херсоні, як тільки спеціалісти отримають доступ до місць пошкоджень.



Раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомляли, що Росія планує інсценувати у місті акцію із закликами про створення «окремої республіки».