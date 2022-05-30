Українці масово повертаються в країну

13:55 30 травня Київ, Україна

Українці, які змушені були виїхати до європейських країн, масово повертаються додому.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів у своєму Telegram-каналі.



За його словами, через повномасштабний напад росії на Україну 7,6 мільйона українцям довелося виїхати за кордон.

"Незважаючи на ризики, що люди залишаться за кордоном, зараз ми спостерігаємо стійку тенденцію повернення українців додому. Таких вже 4,8 мільйона, тобто близько 60% усієї кількості біженців", - йдеться у повідомленні.



При цьому Андрусів вважає, що кількість тих, хто повертається в Україну, зростатиме.