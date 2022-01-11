Українці купили рекордну кількість електромобілів за 2021 рік

Українці за 2021 рік придбали рекордну кількість електромобілів – 8541, що майже на 19% більше, ніж роком раніше (7455 електромобілів).
Про це свідчать дані МВС.
Лідерами ТОП-10 серед автомобілів з електроприводом, які вибирали українці є, Nissan, Tesla та Chevrolet, які також були
лідерами у 2020 році.
У той же час за 2021 рік продали майже вдвічі більше автомобілів Audi. Також зменшився продаж Fiat: автомобіль зайняв 12 місце, хоча в 2020 році був на четвертому.
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