Українці купили рекордну кількість електромобілів за 2021 рік

15:53 11 січень Київ, Україна

Українці за 2021 рік придбали рекордну кількість електромобілів – 8541, що майже на 19% більше, ніж роком раніше (7455 електромобілів).





Про це свідчать дані МВС.

Лідерами ТОП-10 серед автомобілів з електроприводом, які вибирали українці є, Nissan, Tesla та Chevrolet, які також були

лідерами у 2020 році.

У той же час за 2021 рік продали майже вдвічі більше автомобілів Audi. Також зменшився продаж Fiat: автомобіль зайняв 12 місце, хоча в 2020 році був на четвертому.