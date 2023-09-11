Українці уникають подорожей країною через можливу небезпеку – опитування

Трохи більше 20% опитаних українців уникають будь-яких подорожей країною через можливу небезпеку, свідчать результати опитування Державного агентства розвитку туризму та UNICEF.
Ставлення до подорожей через повномасштабну війну не змінилося у 23% українців. Те, що подорожуючи, вони підтримують економіку країни, зауважили 21% опитаних.
Ставлення до подорожей через повномасштабну війну не змінилося у 23% українців. Те, що подорожуючи, вони підтримують економіку країни, зауважили 21% опитаних.
Згідно з дослідженням, з лютого 2022 року майже половина українців (45%) подорожували країною з туристичною метою.
За останні півтора року 26% опитаних подорожували до двох разів, ще 12% вирушали у подорож від трьох до п'яти разів. Понад п'ять разів за півтора року подорожували Україною 7% респондентів.
Найбільше українці подорожують улітку, про це заявили 48% опитаних. Навесні подорожують лише 4%, восени – 3%, узимку – 2%.
Більше половини опитаних (54%) віддають перевагу міському туризму та пішим прогулянкам. Екскурсії в історичні пам'ятки та музеї обирають 28% українців, водночас 23% віддають перевагу відпочинку на пляжі.
Подієвий туризм практикують 23% респондентів, гастрономічний – 22%.
Активний відпочинок обирають 16% українців, а також 11% цікавить екотуризм.
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