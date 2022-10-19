Українці та Зеленський отримали премію Сахарова-2022

Український народ від імені президента та громадянського суспільства отримав премію Європейського парламенту імені Андрія Сахарова за свободу думки.
Глава Європарламенту наголосила, що Зеленський та український народ відстоюють те, у що вірять, борються за європейські цінності та ризикують життям заради всіх європейців.
Премія Сахарова є головною нагородою Європейського Союзу з прав людини. 19 жовтня цією премією відзначили українців, які щодня борються за свою незалежність, свободу та демократію.
Премія Сахарова за свободу думки – це щорічна відзнака Європарламенту, заснована у 1988 році. Нагороду вручають за визначні досягнення у сфері захисту прав людини, розвитку демократії та відстоювання верховенства права, а також за захист прав меншин.
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