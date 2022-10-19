Українці та Зеленський отримали премію Сахарова-2022

18:14 19 жовтня Київ, Україна

Український народ від імені президента та громадянського суспільства отримав премію Європейського парламенту імені Андрія Сахарова за свободу думки.

"Ця нагорода для тих українців, які воюють на землі. Для тих, хто був змушений тікати. Для тих, хто втратив рідних та близьких. Для всіх, хто відстоює та бореться за те, у що вірить. Я знаю, що хоробрий народ України не здасться, і ми також", - зазначила голова Європейського парламенту Роберта Мецола.

Глава Європарламенту наголосила, що Зеленський та український народ відстоюють те, у що вірять, борються за європейські цінності та ризикують життям заради всіх європейців.



Премія Сахарова є головною нагородою Європейського Союзу з прав людини. 19 жовтня цією премією відзначили українців, які щодня борються за свою незалежність, свободу та демократію.



Премія Сахарова за свободу думки – це щорічна відзнака Європарламенту, заснована у 1988 році. Нагороду вручають за визначні досягнення у сфері захисту прав людини, розвитку демократії та відстоювання верховенства права, а також за захист прав меншин.