Українці та представники бізнесу назвали головні проблеми країни

07:25 15 червня Київ, Україна

Головними проблемами країни українці називають війну (100%), руйнування інфраструктури та житла (98%), а також корупцію (94%).

"Безробіття вважають проблемою 89% опитаних - особливо гостро її сприймають жінки (ймовірно, вони частіше особисто відчувають цю проблему). Серед іншого суттєвими проблемами українці вважають відсутність професіоналів у владі, високу вартість життя та низькі доходи", - зазначили у ТІ.

У той самий час бізнес ставить корупцію на друге місце, а руйнування — на третє. Представники бізнесу значно частіше нарікають на корупцію, непрофесіоналізм у владі, несправедливість судової системи та стурбовані міграцією населення та відсутністю інвестицій в економіку.

"Бізнес на сьогодні визначає своїми головними больовими точками відсутність платоспроможного попиту, низьку купівельну спроможність, втрату кваліфікованого персоналу, проблеми з ланцюгом постачання та втрату логістичних зв'язків. Нестача кваліфікованого персоналу особливо гостро відчувається у таких галузях, як проєктування, будівництво, професія технічна діяльність" та "транспорт і логістика"", - зазначили в ТІ.

83% бізнесу зазнали збитків та втрат. А 25% - руйнувань чи ушкоджень, проте лише третина з них зафіксували чи фіксують ушкодження для подання заяв на відшкодування. Не подаються на компенсації, бо не вірять у відшкодування та допомогу — бізнес не бачить сенсу подавати такі заяви.