Українці найчастіше отримують інформацію з Telegram-каналів

16:03 26 жовтня Київ, Україна

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування та констатує, що українці, шукаючи інформацію, переходять від телебачення до інтернет-джерел. 44% опитаних отримують інформацію з Telegram-каналів, 43% – з ТБ.

Про це йдеться у підсумках опитування, яке Інститут оприлюднив 26 жовтня.



Проведення соціологічного дослідження Інституту замовила Консультативна місія Європейського Союзу України.

"Можна констатувати перехід від ситуації домінування телебачення та кількох каналів до переважання інтернет-джерел та значної фрагментації медіаландшафту", - пише КМІС.

44% зараз отримують інформацію з Telegram-каналів,

43% - на телебаченні (старші респонденти),

36% - з YouTube-каналів,

34% – з новинних інтернет-видань,

22% - з Facebook,

7% - по радіо,

3% - друковані газети та журнали,

1% - X (колишній Twitter).

КМІС додає, що інші опитування свідчили: серед Telegram-каналів немає однозначних лідерів, респонденти називають сотні чи тисячі різних ресурсів. У той самий час, серед респондентів є запит на швидкий та лаконічний формат із короткими текстами чи відео.



Інтернет-джерела використовують усі, вони домінують у категоріях 18-59 років. Серед старших 60 досі основним є телебачення (72%). З віком стає більше тих, хто покладається на телебачення навіть серед 18-59 річних. На сході України менше тих, хто дивиться ТБ, проте найбільше – тих, хто читає Telegram.



49% респондентів загалом довіряють українським ЗМІ, 43% – не довіряють. На сході України лише 19% довіряють українським медіа (в інших регіонах – 43-59%).