Українці більше бояться зростання цін, аніж ворожих ракет – опитування

18:59 31 серпня Київ, Україна

Українців більше лякають високі ціни, втрата джерел доходу та зростання комунальних тарифів, при цьому ракетні обстріли та можливий ядерний удар викликають побоювання у меншої кількості респондентів.
 
Про це свідчать результати дослідження компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп".

Більшість респондентів (51%) вважають найактуальнішою проблемою зростання цін, у 50% відсутня впевненість у майбутньому.

Серед основних страхів та побоювань респонденти вказали подальше непомірне зростання цін (38%), зменшення доходу та втрату джерел доходу
(36%) та суттєве зростання комунальних тарифів (30%). Також опитуваних турбують можливі блекаути (30%).
Проблему відсутності безпеки було названо 34% респондентів.
Високі ціни більше турбують мешканців заходу, півночі та центру України, а рівень тарифів на комунальні послуги більше турбує жінок, ніж чоловіків.