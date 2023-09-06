Українці більше бояться зростання цін, аніж ворожих ракет – опитування

18:59 31 серпня Київ, Україна

Українців більше лякають високі ціни, втрата джерел доходу та зростання комунальних тарифів, при цьому ракетні обстріли та можливий ядерний удар викликають побоювання у меншої кількості респондентів.

Про це свідчать результати дослідження компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп".



Більшість респондентів (51%) вважають найактуальнішою проблемою зростання цін, у 50% відсутня впевненість у майбутньому.



Серед основних страхів та побоювань респонденти вказали подальше непомірне зростання цін (38%), зменшення доходу та втрату джерел доходу

(36%) та суттєве зростання комунальних тарифів (30%). Також опитуваних турбують можливі блекаути (30%).

Проблему відсутності безпеки було названо 34% респондентів.

Високі ціни більше турбують мешканців заходу, півночі та центру України, а рівень тарифів на комунальні послуги більше турбує жінок, ніж чоловіків.