На українців чекає указ президента про вакцинацію, - глава РНБО

13:28 03 квітень Київ, Україна

Вчора в своєму виступі на каналі телебачення секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов сказав, що незабаром народ України очікує указ президента України Володимира Зеленського про заходи щодо вакцинації населення.

"Розглядалося питання щодо вакцинації. У нас дуже складна ситуація з поширенням COVID, і найближчим часом буде указ, який буде інсталювати рішення Ради нацбезпеки і оборони України саме щодо вакцинації нашого населення", - заявив Данилов.

Нагадаємо, в п'ятницю, 2 квітня, відбулося чергове засідання РНБО. Зеленський заявив про "чорну п'ятницю" для низки фізичних і юридичних осіб в Україні.

Також повідомлялося, що в Україні за минулу добу вакцину від коронавірусу отримали 19 097 осіб. Дві дози препарату отримали двоє людей.