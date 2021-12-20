На українців чекає указ президента про вакцинацію, - глава РНБО

Вчора в своєму виступі на каналі телебачення секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов сказав, що незабаром народ України очікує указ президента України Володимира Зеленського про заходи щодо вакцинації населення.
Нагадаємо, в п'ятницю, 2 квітня, відбулося чергове засідання РНБО. Зеленський заявив про "чорну п'ятницю" для низки фізичних і юридичних осіб в Україні.
Також повідомлялося, що в Україні за минулу добу вакцину від коронавірусу отримали 19 097 осіб. Дві дози препарату отримали двоє людей.
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