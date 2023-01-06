Українців за кордоном зобов'язали ставати на військовий облік у дипустановах. Є винятки

12:59 06 січня Київ, Україна

Тепер українці за кордоном зобов'язані ставати на військовий облік у дипустановах. Про це йдеться у прийнятому урядом 30 грудня Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Згідно із документом, закордонні дипломатичні установи України:

інформують громадян, які перебувають на тимчасовому консульському обліку та досягли призовного віку та не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу;

сприяють поверненню військовозобов'язаних та резервістів до України у разі проведення мобілізації та воєнного часу (в особливий період);

повідомляють у семиденний строк з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов'язаних та резервістів відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки за місцем знаходження їх на військовому обліку;

ведуть військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку, за відповідним списком. Список зберігається у закордонній дипломатичній установі України протягом п'яти років.

Якщо громадянин України перебуває за кордоном не більше трьох місяців, він може не ставати на військовий облік.

"Призовники, військовозобов'язані та резервісти, які виїжджають за кордон терміном до трьох місяців, з військового обліку не знімаються", - йдеться у документі.

Зняття з військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які виїжджають за кордон строком понад три місяці, здійснюється після особистого прибуття їх до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки з документами, що підтверджують виїзд за кордон.