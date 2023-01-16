Українців закликають утриматися від масових заходів на Водохреще

18:27 16 січня Київ, Україна

Київська влада напередодні Хрещення просить релігійні організації та городян утриматися від масових заходів в умовах російської агресії.



Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Міська влада напередодні Хрещення нагадує про необхідність дотримуватися заходів безпеки та обмежень, що діють в умовах військового стану, та просить утриматися від проведення масових зборів та заходів", - зазначає відомство.



Зокрема, у зверненні до релігійних організацій йдеться про те, що через агресію рф проведення масових заходів може використовувати країна-агресор чи радикали для провокацій щодо вірян та пересічних громадян.



При цьому київська влада організує чергування рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях, щоб уникнути травмування та інших небезпечних ситуацій.



Втім, влада наполегливо закликає киян цього року взагалі відмовитися від купання у водоймах на Водохреще.