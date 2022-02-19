Українців закликають приєднатися до акції вшанування Героїв Небесної сотні

18:55 18 лютий Київ, Україна

Близько сотні людей сьогодні, 18 лютого, прийшли на вулицю Інститутську у Києві, аби згадати переломний для України час Євромайдан та вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя під час Революції Гідності.





Люди зібралися біля меморіалу на честь Героїв Небесної сотні та поклали квіти на пам'ятні плити.

На деревах неподалік меморіалу розвісили паперових ангелів, які є символом акції.

"Ангели пам'яті" у 2014-му у Києві розпочали українська співачка та діячка Анжеліка Рудницька та художнє агентство "Територія А". За цей час до акції приєдналися у багатьох містах, зокрема у Вінниці, Краматорську, Івано-Франківську, Луцьку, Одесі, Рівному, Харкові, Херсоні, Хмельницькому, Чернівцях.

"На першу акцію, яку я вигадала, прийшли близькі друзі, з якими ми поряд у житті та на Майдані. Тоді ми не знали, що за маленькою ініціативою однодумців акція переросте у всесвітню, яку підтримуватимуть українці від Австралії до Бразилії, від Швейцарії до США, від Норвегії до ПАР”, – розповідає Рудницька.

Цього року за кордоном акція проходитиме у Болгарії, Греції, Латвії, Португалії, США, Туреччині та Швейцарії.



Організатори закликають усіх бажаючих прийти 18–20 лютого до пам'ятних місць у своїх містах та вшанувати пам'ять Небесної сотні.





