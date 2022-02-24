Українців закликають не вірити фейкам: українська армія нікуди не відступає

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що українські війська не відступають, а перебувають на своїх місцях і ведуть бій.
Про це повідомила прес-служба МВС України.
Про це повідомила прес-служба МВС України.
Нацгвардія разом із прикордонниками відбиває спроби Росії і зараз ситуація контролюється.
Центр протидії дезінформації опублікував список Telegram-каналів, що розповсюджують російську дезінформацію чи пропаганду.
Центр протидії дезінформації опублікував список Telegram-каналів, що розповсюджують російську дезінформацію чи пропаганду.
Серед каналів – публічні сторінки проросійського блогера Анатолія Шарія та низка анонімних каналів.
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