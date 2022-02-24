Українців закликають не вірити фейкам: українська армія нікуди не відступає

16:58 24 лютий Київ, Україна

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що українські війська не відступають, а перебувають на своїх місцях і ведуть бій.



Про це повідомила прес-служба МВС України.

“Не вірте у фейкам пропагандистських ЗМІ про те, що нібито українська армія відступає. Українська нацгвардія, поліція, прикордонники перебувають на своїх постах, ми тримаємо захист", – йдеться у повідомленні відомства.

Нацгвардія разом із прикордонниками відбиває спроби Росії і зараз ситуація контролюється.



Центр протидії дезінформації опублікував список Telegram-каналів, що розповсюджують російську дезінформацію чи пропаганду.

Серед каналів – публічні сторінки проросійського блогера Анатолія Шарія та низка анонімних каналів.