Українців закликають не вірити фейкам: українська армія нікуди не відступає

16:58 24 лютий Київ, Україна

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що українські війська не відступають, а перебувають на своїх місцях і ведуть бій.

Про це повідомила прес-служба МВС України.
“Не вірте у фейкам пропагандистських ЗМІ про те, що нібито українська армія відступає. Українська нацгвардія, поліція, прикордонники перебувають на своїх постах, ми тримаємо захист", – йдеться у повідомленні відомства.
Нацгвардія разом із прикордонниками відбиває спроби Росії і зараз ситуація контролюється.

Центр протидії дезінформації опублікував список Telegram-каналів, що розповсюджують російську дезінформацію чи пропаганду.
Серед каналів – публічні сторінки проросійського блогера Анатолія Шарія та низка анонімних каналів.
"Це ворожі канали! Інформаційні ресурси, підконтрольні РФ. Їхня підривна діяльність спрямована на громадянське населення України і має єдину мету – посіяти страх і паніку серед українців", – коментують у ЦПІ.