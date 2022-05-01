Українців закликали утриматися від поїздок на курорти Туреччини

Через непередбачуваний подальший розвиток надзвичайної ситуації в деяких регіонах Туреччини, МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок на турецькі курорти.
Про це повідомляється на сайті відомства в п'ятницю, 30 липня.
У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що 28 липня аномально високими температурами повітря були спровоковані і поширилися пожежі в південно-західних регіонах Туреччини з високою концентрацією туристичних об'єктів, зокрема, провінціях Анталія, Адана, Мерсин і Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.
У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що 28 липня аномально високими температурами повітря були спровоковані і поширилися пожежі в південно-західних регіонах Туреччини з високою концентрацією туристичних об'єктів, зокрема, провінціях Анталія, Адана, Мерсин і Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.
У МЗС підкреслили, що у боротьбі з пожежами залучено всі наявні протипожежні ресурси Туреччини. Є жертви серед місцевого населення, постраждали і перебувають під загрозою окремі об'єкти туристичної інфраструктури в містах Бодрум, Мармарис і т.д.
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