Українців закликали утриматися від поїздок на курорти Туреччини

15:28 30 липня Київ, Україна



Через непередбачуваний подальший розвиток надзвичайної ситуації в деяких регіонах Туреччини, МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок на турецькі курорти

Про це повідомляється на сайті відомства в п'ятницю, 30 липня.



У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що 28 липня аномально високими температурами повітря були спровоковані і поширилися пожежі в південно-західних регіонах Туреччини з високою концентрацією туристичних об'єктів, зокрема, провінціях Анталія, Адана, Мерсин і Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

"З урахуванням непередбачуваного подальшого розвитку надзвичайної ситуації закликаємо громадян України утриматися від поїздок в уражені стихією регіони. У разі виникнення загрози життю та здоров'ю просимо звертатися на "гарячі" лінії консульства України в Анталії +90 554 169 96 60 та Посольства України в Туреччині +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93", - йдеться в повідомленні.

У МЗС підкреслили, що у боротьбі з пожежами залучено всі наявні протипожежні ресурси Туреччини. Є жертви серед місцевого населення, постраждали і перебувають під загрозою окремі об'єкти туристичної інфраструктури в містах Бодрум, Мармарис і т.д.