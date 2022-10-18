Українців закликали готуватися до відключення світла, води та тепла

15:07 18 жовтня Київ, Україна

Усім українцям потрібно бути готовими до відключення світла, води та тепла, зазначив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону.

«Найближчим часом у нас будуть важкі часи, тому треба нам усім підготуватися, по-перше, до економії електроенергії, а по-друге, до можливих віялових відключень, якщо удари продовжаться. Ми розуміємо, що росіяни мають таку мету – залякати українське населення, відключити від води, електрики та теплопостачання взимку. Тому населенню потрібно готуватись, як і нам усім, до важкої зими», – зазначив він.

За словами Тимошенка, ситуація є критичною по всій країні, тому що всі енергооб'єкти в різних регіонах залежать один від одного. Тому всій країні потрібно готуватися до того, що можуть бути відключення електроенергії, водо- чи теплопостачання.



Водночас електрики, рятувальники та обласні адміністрації працюють цілодобово над тим, щоби ліквідувати наслідки російських атак.



РФ з 10 жовтня атакує об'єкти енергетичної інфраструктури в різних регіонах України. За словами президента Володимира Зеленського, на 18 жовтня зруйновано майже третину (30%) українських електростанцій.