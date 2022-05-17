Українців хочуть зобов'язати реєструвати SIM-картки по паспорту

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації розгляне проєкт закону, який передбачає обов'язкову реєстрацію користувачів мобільного зв'язку по паспорту.
У повідомленні говориться, що через стрімкий розвиток цифрової економіки ідентифікація абонентів важлива для ефективної системи захисту персональних даних користувачів. Багато хто користується інтернет-банкінгом, онлайн-замовленнями товарів і послуг, через це зростають ризики шахрайства.
У повідомленні говориться, що через стрімкий розвиток цифрової економіки ідентифікація абонентів важлива для ефективної системи захисту персональних даних користувачів. Багато хто користується інтернет-банкінгом, онлайн-замовленнями товарів і послуг, через це зростають ризики шахрайства.
Якщо цей законопроєкт приймуть, кожен власник мобільного телефону в Україні повинен буде пройти ідентифікацію шляхом укладення відповідного договору.
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