Українців хочуть зобов'язати реєструвати SIM-картки по паспорту

15:02 12 серпня Київ, Україна

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації розгляне проєкт закону, який передбачає обов'язкову реєстрацію користувачів мобільного зв'язку по паспорту.



У повідомленні говориться, що через стрімкий розвиток цифрової економіки ідентифікація абонентів важлива для ефективної системи захисту персональних даних користувачів. Багато хто користується інтернет-банкінгом, онлайн-замовленнями товарів і послуг, через це зростають ризики шахрайства.

"В результаті викрадення телефонів, в пам'ять яких були внесені персональні дані, виникають неприємні ситуації з банківськими рахунками", - говорять в комітеті.

Якщо цей законопроєкт приймуть, кожен власник мобільного телефону в Україні повинен буде пройти ідентифікацію шляхом укладення відповідного договору.