Українцям стане простіше отримати дозволи на постійне проживання у Канаді

10:52 22 жовтня Київ, Україна

Канада – країна з найбільшою чисельною українською діаспорою. Тому з перших днів російського вторгнення канадський уряд надав величезну допомогу українцям, надавши допомогу та притулок.

Міністерство імміграції Канади повідомляє також про відкриття нової міграційної програми для українців, які бажають отримати дозвіл на проживання.

Прийом заявок на участь у програмі буде відкрито 23 жовтня.

Програма надає можливість отримати дозвіл на постійне проживання громадян України, близькі родичі яких мають канадське громадянство або статус постійного жителя Канади. Близькими родичами вважаються діти, батьки, бабусі та дідусі, подружжя, а також брати та сестри.

Програма також дозволяє подати заявку громадянам третіх країн, якщо їхня дружина чи чоловік мають українське громадянство, але не можуть виїхати з України чи загинули чи зникли безвісти.

Поки що інформації про терміни розгляду заявок та ціну подання немає. Вона має з'явитися 23 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Канада почала ратифікацію оновленої угоди про ЗВТ з Україною.

Канада надасть Україні допомогу на $25 млн.