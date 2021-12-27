Українцям знову обіцяють підвищити пенсії

Глава Мінсоцполітики заявила про амбітні плани: значно підвищити пенсії людям старше 70 років. У деяких випадках, як уточнюють у відомстві, зростання пенсійних виплат вже у 2022 році має досягти 83%. Проте йдеться про доплати, а не про розміри офіційних пенсій.
Окремим категоріям пенсіонерів обіцяють суттєве підвищення державної фінансової допомоги. Розраховувати на надбавки вже у 2022 році можуть люди віком від 70 років.
За словами Марини Лазебної, міністра соціальної політики, до жовтня 2022 року доплати до пенсій людям старше 70 років становитимуть +300 гривень. Українців зазначеної вікової категорії на території країни мешкає близько 4 мільйонів.
Чиновниця нагадала, що ця система (надбавок) запроваджена ще у 2020 році. Щомісяця з того часу пенсіонери від 80 років отримують додаткові 500 гривень. З жовтня 2021 року доплати почали отримувати пенсіонери віком від 75 до 80 років (по 400 гривень).
Міністр соцполітики уточнила, коли та хто може розраховувати на підвищення пенсійних виплат:
Окремим категоріям пенсіонерів обіцяють суттєве підвищення державної фінансової допомоги. Розраховувати на надбавки вже у 2022 році можуть люди віком від 70 років.
За словами Марини Лазебної, міністра соціальної політики, до жовтня 2022 року доплати до пенсій людям старше 70 років становитимуть +300 гривень. Українців зазначеної вікової категорії на території країни мешкає близько 4 мільйонів.
Чиновниця нагадала, що ця система (надбавок) запроваджена ще у 2020 році. Щомісяця з того часу пенсіонери від 80 років отримують додаткові 500 гривень. З жовтня 2021 року доплати почали отримувати пенсіонери віком від 75 до 80 років (по 400 гривень).
Міністр соцполітики уточнила, коли та хто може розраховувати на підвищення пенсійних виплат:
За заявою Лазебної, у 2022 році середня пенсія очікується на рівні 4533 гривні, а мінімальна для людей старше 70 років становитиме не менше 3 тисяч гривень: «Тому мінімальна пенсія для цієї категорії з 2020 по 2022 рік зросте на 83% — з 1638 до 3000 грн, тобто значно швидше за середню», — резюмувала міністр.
Тим часом уряд попереджає українців про те, що близько 45% громадян у майбутньому ризикують втратити будь-які пенсійні виплати.
Тим часом уряд попереджає українців про те, що близько 45% громадян у майбутньому ризикують втратити будь-які пенсійні виплати.
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