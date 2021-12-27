Українцям знову обіцяють підвищити пенсії

09:02 27 грудень Київ, Україна

Глава Мінсоцполітики заявила про амбітні плани: значно підвищити пенсії людям старше 70 років. У деяких випадках, як уточнюють у відомстві, зростання пенсійних виплат вже у 2022 році має досягти 83%. Проте йдеться про доплати, а не про розміри офіційних пенсій.



Окремим категоріям пенсіонерів обіцяють суттєве підвищення державної фінансової допомоги. Розраховувати на надбавки вже у 2022 році можуть люди віком від 70 років.



За словами Марини Лазебної, міністра соціальної політики, до жовтня 2022 року доплати до пенсій людям старше 70 років становитимуть +300 гривень. Українців зазначеної вікової категорії на території країни мешкає близько 4 мільйонів.



Чиновниця нагадала, що ця система (надбавок) запроваджена ще у 2020 році. Щомісяця з того часу пенсіонери від 80 років отримують додаткові 500 гривень. З жовтня 2021 року доплати почали отримувати пенсіонери віком від 75 до 80 років (по 400 гривень).



Міністр соцполітики уточнила, коли та хто може розраховувати на підвищення пенсійних виплат:

Люди з інвалідністю, які отримали її внаслідок аварії ЧАЕС — із січня 2022 року;

Індексація пенсій – березень 2022;

Працюючим пенсіонерам перерахують пенсії у квітні 2022 року;

Підвищення пенсій після збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму у липні, жовтні та грудні 2022;

Доплати для пенсіонерів 70+ у жовтні 2022 року.

За заявою Лазебної, у 2022 році середня пенсія очікується на рівні 4533 гривні, а мінімальна для людей старше 70 років становитиме не менше 3 тисяч гривень: «Тому мінімальна пенсія для цієї категорії з 2020 по 2022 рік зросте на 83% — з 1638 до 3000 грн, тобто значно швидше за середню», — резюмувала міністр.



Тим часом уряд попереджає українців про те, що близько 45% громадян у майбутньому ризикують втратити будь-які пенсійні виплати.