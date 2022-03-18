Українцям, які прибувають з ТОТ, скасували самоізоляцію

16:54 17 червня Київ, Україна

Через те, що в Україні встановлено "зелений" рівень епіднебезпеки, для українців, які прибувають з тимчасово окупованих територій (ТОТ), відсьогодні скасували обов'язкову самоізоляцію і обсервацію.

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 17 червня.



Відзначається, що відповідними змінами, зокрема, передбачається звільнення від обов'язкової самоізоляції і обсервації громадян України, які прибувають як з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, так і з тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь на контрольовані урядом України території, коли на території України встановлено "зелений" рівень епідемічної небезпеки.

«Також на період, коли на території України встановлено зелений рівень епідемічної небезпеки, поточний контроль за допомогою мобільного додатку "Дій вдома" не здійснюється», - додали в міністерстві. А також відзначили, що на період дії зеленого рівня ПЛР-тестування не потрібні.

Таким чином, відтепер громадяни України, які вимушено проживають на окупованих територіях, весь період дії "зеленої" зони на території України можуть безперешкодно перетинати КПВВ.