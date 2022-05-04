Українцям пропонують вибрати нові назви для станцій київського метро

12:02 02 травня Київ, Україна

Київський метрополітен завершив збір пропозицій для перейменування 5 станцій метро та обрав по 5 найбільш популярних варіантів для кожної зі станцій, повідомив його голова Віктор Брагінський.



Свої ідеї надіслали 18812 людей. Наприклад, для станції метро мінська пропонують варіанти «Варшавська» та «Вишгородська». Станцію «Героїв Дніпра» городяни хочуть перейменувати на «Героїв Маріуполя» або «Героїв України». Метро «Дружби народів» може стати «Ботанічною» чи «Європейською», а «Площа Льва Толстого» – «Василя Стуса» або «Ліни Костенко». Для «Берестейської» пропонують назви «Бучанська» чи «Ірпенська».

Серед екзотичних варіантів

Для мінської запропонували назви Борщ, Реактивні гуси та Тракторна.

Станцію «Героїв Дніпра» деякі учасники опитування бачили як станцію «Імені Магістра Йоди» чи «Пухнасті котики».

«Берестейську» пропонували перейменувати на «Паляницю».

«Дружби народів» хотіли перейменувати на «Байрактарську» чи «Чорнобаївську».

Серед варіантів для "Героїв Дніпра" була "Червона калина".