Українцям можуть заборонити курити електронні сигарети в громадських місцях

13:08 13 липня Київ, Україна

Парламентарії ВРУ знову повернулися до розгляду законопроєкту про захист здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.



У проєкті пропонується визначення низки термінів, зокрема: "бездимний тютюновий виріб", "електронна сигарета", "новітній тютюновий виріб", "рідини, використовувані в електронних сигаретах" та інші. Пропонується встановити вимоги для виробництва і реалізації тютюнової продукції, електронних сигарет, бездимних тютюнових виробів щодо: вмісту шкідливих речовин; оформлення упаковки, зокрема, медичних попереджень споживачів; обмеження реалізації (продажу) та вживання; рекламування. Також пропонується визначити відповідальність за порушення встановлених норм.



До законопроєкту народними депутатами було подано 515 поправок, з яких 77 пропонується врахувати повністю і 10 - частково, а інші поправки - відхилити.



Під час засідання народні депутати підтримали поправку, якою пропонується встановити розмір штрафів в залежності від мінімального прожиткового мінімуму, а не у вигляді фіксованої суми.



Члени Комітету затвердили порівняльну таблицю до законопроєкту і прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді прийнятий законопроєкт у другому читанні і в цілому.