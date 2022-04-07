Україна "відкрила двері" для білоруських студентів

19:39 11 листопада Київ, Україна

Українські ВНЗ готові прийняти студентів з Білорусі, вимагати візи або запрошення від навчальних закладів не будуть, таке рішення продиктоване численними зверненнями громадян Республіки Білорусь.

Про це заявили в Міносвіти України.

"Тепер студенти можуть вступити до навчальних закладів на навчання за ступенем бакалавра, магістра, доктора філософії за спеціальностями відповідних галузей знань, при цьому візи або запрошення від ВНЗ не потрібно", - заявили в міністерстві.

Але відзначили, що подати документи потрібно не пізніше 15 грудня. Документи про освіту, видані в Білорусі, можуть бути подані без проставлення на них апостиля для подальшого їхнього визнання в Україні, наголосили в Міносвіти.



