Україна "відкрила двері" для білоруських студентів

Українські ВНЗ готові прийняти студентів з Білорусі, вимагати візи або запрошення від навчальних закладів не будуть, таке рішення продиктоване численними зверненнями громадян Республіки Білорусь.
Про це заявили в Міносвіти України.
Але відзначили, що подати документи потрібно не пізніше 15 грудня. Документи про освіту, видані в Білорусі, можуть бути подані без проставлення на них апостиля для подальшого їхнього визнання в Україні, наголосили в Міносвіти.
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