Україна здобула першу медаль на Європейських іграх-2023

18:15 22 червня Київ, Україна









У фіналі Лузан та Терета фінішували першими, покращивши результат порівняно з кваліфікацією – 1:58.233 хвилини. Протягом усього заїзду українки виборювали лідерство з дуетом з Іспанії – чинними віцечемпіонками Європи Антією Хакоме та Марією Корберою. Втім, у результаті Людмила та Валерія зуміли вирвати "золото", обійшовши опонентів на менше ніж 0.3 секунди. Трійку призерів замкнула Угорщина.



Веслування на байдарках і каное. Каное-двійки (жінки), 500 м Українські веслярі здобули перемогу у жіночих каное-двійках. Збірна України виборола першу медаль Європейських ігор-2023, що тривають у польському Кракові. Нагороду принесли каноїстки Людмила Лузан та Валерія Терета, які стали в пару лише цього сезону. Спортсменки змагалися серед каное-двійок на дистанції 500 метрів. Українки відібралися у фінал після кваліфікації, посівши друге місце у своєму заїзді з часом 1:59.152 хвилини.У фіналі Лузан та Терета фінішували першими, покращивши результат порівняно з кваліфікацією – 1:58.233 хвилини. Протягом усього заїзду українки виборювали лідерство з дуетом з Іспанії – чинними віцечемпіонками Європи Антією Хакоме та Марією Корберою. Втім, у результаті Людмила та Валерія зуміли вирвати "золото", обійшовши опонентів на менше ніж 0.3 секунди. Трійку призерів замкнула Угорщина.Веслування на байдарках і каное. Каное-двійки (жінки), 500 м

Людмила Лузан / Валерія Терета (Україна) 1:58.233

Антія Хакоме / Марія Корбера (Іспанія) 1:58.506

Г'яда Брагато / Б'янка Надь (Угорщина) 1:59.163

Що означає результат Лузан та Терети

Це перша медаль України з усіх видів спорту на Європейських іграх-2023. Для Терети це дебютна медаль на рівні Європейських ігор. Це друга загальна нагорода Лузан та Терети у такому складі: після "бронзи" на етапі Кубка світу-2023 у Познані. Раніше Людмила виступала у дуеті з Анастасією Рибачок (Четвериковою), яка пропускає цей сезон через народження дитини: разом вони ставали віцечемпіонками Олімпійських ігор, а також чемпіонками світу та Європи.