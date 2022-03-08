Україна заочно заарештувала Газманова та оголосила у міжнародний розшук

"Ми в Україні вважаємо, що офіцери (вони ж росіяни) сьогодні скоюють злочини в Україні. І так, ми часто на суші, а вони часто на морі, і нам не зустрітись ніяк - тільки в суді", - резюмувала Венедиктова.