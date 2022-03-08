Україна заочно заарештувала Газманова та оголосила у міжнародний розшук

12:48 06 березень Київ, Україна

Український суд вирішив заочно заарештувати російського виконавця Олега Газманова. Генпрокуратура розпочала процедуру оголошення його у міжнародний розшук.

Про це повідомляє генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова.

Газманова заочно заарештували через підозри зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України відповідно до статті 110 Кримінального кодексу.

Стаття передбачає до п'яти років із конфіскацією майна або без.

У своєму повідомленні Венедиктова використала слова із відомої пісні Газманова "Офіцери". Генпрокурорка переробила її на свій лад, залишивши ключове.
"Ми в Україні вважаємо, що офіцери (вони ж росіяни) сьогодні скоюють злочини в Україні. І так, ми часто на суші, а вони часто на морі, і нам не зустрітись ніяк - тільки в суді", - резюмувала Венедиктова.
 
 