Україна заочно заарештувала Газманова та оголосила у міжнародний розшук

Український суд вирішив заочно заарештувати російського виконавця Олега Газманова. Генпрокуратура розпочала процедуру оголошення його у міжнародний розшук.
Про це повідомляє генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова.
Газманова заочно заарештували через підозри зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України відповідно до статті 110 Кримінального кодексу.
Стаття передбачає до п'яти років із конфіскацією майна або без.
У своєму повідомленні Венедиктова використала слова із відомої пісні Газманова "Офіцери". Генпрокурорка переробила її на свій лад, залишивши ключове.
Газманова заочно заарештували через підозри зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України відповідно до статті 110 Кримінального кодексу.
Стаття передбачає до п'яти років із конфіскацією майна або без.
У своєму повідомленні Венедиктова використала слова із відомої пісні Газманова "Офіцери". Генпрокурорка переробила її на свій лад, залишивши ключове.
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