Україна зайняла 30-е місце за рівнем розвитку поштових послуг

16:20 12 жовтень Київ, Україна

За даними рейтингу Всесвітнього Поштового союзу, Україна зайняла 30-е місце зі 170 за рівнем розвитку поштових послуг.

Так, перше місце за рівнем розвитку поштових послуг зайняла Швейцарія, друге - Австрія, третє - Німеччина, четверте - Нідерланди, п'яте - Японія.



Також в топ-30 увійшли такі країни, як Франція, США, Великобританія, Канада, Сінгапур, Італія, Бельгія, Польща, Нова Зеландія, Ірландія, Чехія, Австралія, Китай, Росія, Білорусь, Словаччина, Португалія, Корея, Швеція, Естонія, Молдова, Таїланд, Фінляндія, Сербія.



Всього в рейтингу 170 країн. Він формувався, ґрунтуючись на критерії оцінки надійності, доступності та релевантності. Також враховували опірність до зовнішніх і внутрішніх шоків поштових компаній.



Раніше в Міністерстві інфраструктури повідомляли, що "Укрпошта" в 2020 році створила більше ніж 3000 робочих місць під час карантину, виплатила рекордну суму дивідендів, а також запустила 500 пересувних відділень в 6 регіонах.



Минулого тижня міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що в Брюсселі підписано угоду з ЄІБ щодо модернізації логістичної мережі "Укрпошти" на 30 млн євро.