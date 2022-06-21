Україна посіла 35-е місце у рейтингу паспортів світу Henley & Partners, який визначає напрямки, куди можна подорожувати без візи. Якщо порівняти із 2021 роком, Україна піднялася на один рядок.
Для українців у цьому списку відкрито 143 країни світу (2021 року було 136).
Лідери рейтингу майже не змінилися, якщо порівняти із попереднім рейтингом. Ними стали Японія, Сінгапур, Німеччина, Південна Корея, Фінляндія, Іспанія, Люксембург та Італія (розділили перше, друге та третє місця).
Перед Україною в рейтингу Henley&Partners опинився Макао (особливий адміністративний район КНР), а після неї – Панама.
Індекс паспортів Henley & Partners, раніше відомий як Індекс візових обмежень (перейменований у 2018 році), аналізує візові правила 227 країн та територій світу та розподіляє їх за кількістю країн безвізового в'їзду. Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн, до яких громадяни можуть в'їжджати без візи. У 2019 та 2020 роках Україна була на 41-му місці цього рейтингу.
Для українців у цьому списку відкрито 143 країни світу (2021 року було 136).
Лідери рейтингу майже не змінилися, якщо порівняти із попереднім рейтингом. Ними стали Японія, Сінгапур, Німеччина, Південна Корея, Фінляндія, Іспанія, Люксембург та Італія (розділили перше, друге та третє місця).
Перед Україною в рейтингу Henley&Partners опинився Макао (особливий адміністративний район КНР), а після неї – Панама.
Індекс паспортів Henley & Partners, раніше відомий як Індекс візових обмежень (перейменований у 2018 році), аналізує візові правила 227 країн та територій світу та розподіляє їх за кількістю країн безвізового в'їзду. Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн, до яких громадяни можуть в'їжджати без візи. У 2019 та 2020 роках Україна була на 41-му місці цього рейтингу.
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