Україна посіла 24 місце у рейтингу кібербезпеки – NCSI

09:45 17 червня Київ, Україна





Серед критеріїв, що впливають на оцінку – здатність держави визначати кіберзагрози, створювати системи захисту від них та розвивати державі відповідний освітній напрямок. Україна посіла 24 місце в рейтингу Державного індексу кібербезпеки (NCSI), який щороку складає Фонд електронного управління Естонії.Серед критеріїв, що впливають на оцінку – здатність держави визначати кіберзагрози, створювати системи захисту від них та розвивати державі відповідний освітній напрямок.

Індекс України в рейтингу складає 75,32 зі 100 можливих балів. У списку Україна випередила Австрію, Ірландію та Норвегію. Загалом у рейтингу 160 країн.



Найвищі оцінки у рейтингу здобули Греція (96), Бельгія (93), Литва (93), Естонія (90), Чехія (92), Німеччина (90).

Окрім державної кібербезпеки, було підготовлено глобальний індекс кібербезпеки, де Україна посідає 78-е місце, індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій – Україна на 79-му місці, а також індекс мережевої готовності – Україна на 53-му місці.



