Україна виграла одразу дев'ять медалей за четвертий день Паралімпіади-2022

15:56 08 березень Київ, Україна

Українці отримали два "золота", чотири "срібла" та три "бронзи"! Загалом Україна має 17 медалей за підсумками чотирьох днів Паралімпіади - 6 золотих, 7 срібних 4 бронзових. Це дозволяє Україні залишатися на другому місці у медальному заліку.

У четвертий день змагання спортсмени з парабіатлону змагалися на середній дистанції, а всього було розіграно шість комплектів медалей – у спортсменів з порушенням зору та спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату (сидячи або стоячи).



І загалом на середній дистанції в парабіатлоні Україна отримала дев'ять (!) медалей, тобто рівно половину з усіх, що розігрувалися. Причому українці виграли нагороди у п'яти із шести дисциплін, а у двох – зібрали повний подіум.



Найбільшого успіху Україна здобула у чоловічих змаганнях атлетів із порушеннями зору: українці посіли місця з першого по п'яте! Паралімпійським чемпіоном став Віталій Лук'яненко, найдосвідченіший параатлет збірної України. Він на 45 секунд випередив Анатолія Ковалевського, який фінішував другим, а "бронза" дісталася Дмитру Суярку. Четверте та п'яте місце теж за українцями – Ярослав Решетинський та Олександр Казик.



Повний комплект медалей Україна виборола у жіночих змаганнях параатлеток із ураженням опорно-рухового апарату (клас стоячи). Ірина Буй стала чемпіонкою, Олександра Кононова виграла срібло, а бронзу здобула у боротьбі Людмила Ляшенко. П'ятою фінішувала Юлія Батенкова-Бауман.



Ще три нагороди українці вибороли у різних класах: Оксана Шишкова стала віцечемпіонкою на середній дистанції, програвши менше 4 секунд на першому місці (два промахи вирішили результат), зі сріблом також Григорій Вовчинський. А "бронза" у класі сидячи дісталася Тарасу Раді.