Україна видасть кожному по 1 млн доларів за викрадений літак ВПС Росії. А росіянам навіть громадянство

21:01 10 березень Київ, Україна





Державний концерн



Про це на своїй фейсбук-сторінці написав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. У цій акції можуть брати участь і самі пілоти російської авіації.



Якщо російський солдат добровільно здасть повітряну техніку Збройним силам України, то, крім грошової винагороди, він отримає і громадянство України.. Це убезпечить його від переслідування з боку Росії. Україна видасть кожному по 1 млн доларів за викрадений літак Військово-повітряних сил Росії. А росіянам навіть громадянствоДержавний концерн "Укроборонпром" оголосив премію в 1 000 000 млн. доларів США за викрадений або трофейний літак Військово-повітряних сил Росії.Про це на своїй фейсбук-сторінці написав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. У цій акції можуть брати участь і самі пілоти російської авіації.Якщо російський солдат добровільно здасть повітряну техніку Збройним силам України, то, крім грошової винагороди, він отримає і громадянство України.. Це убезпечить його від переслідування з боку Росії.

"Пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантуємо видачу громадянства вільної країни", - наголосив Арахамія.

Також в Україні продовжує діяти програма 500 000 доларів США за захоплений вертоліт у робочому стані.