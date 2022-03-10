Україна видасть кожному по 1 млн доларів за викрадений літак ВПС Росії. А росіянам навіть громадянство

Україна видасть кожному по 1 млн доларів за викрадений літак Військово-повітряних сил Росії. А росіянам навіть громадянство
Державний концерн "Укроборонпром" оголосив премію в 1 000 000 млн. доларів США за викрадений або трофейний літак Військово-повітряних сил Росії.
Про це на своїй фейсбук-сторінці написав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. У цій акції можуть брати участь і самі пілоти російської авіації.
Якщо російський солдат добровільно здасть повітряну техніку Збройним силам України, то, крім грошової винагороди, він отримає і громадянство України.. Це убезпечить його від переслідування з боку Росії.
Державний концерн "Укроборонпром" оголосив премію в 1 000 000 млн. доларів США за викрадений або трофейний літак Військово-повітряних сил Росії.
Про це на своїй фейсбук-сторінці написав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. У цій акції можуть брати участь і самі пілоти російської авіації.
Якщо російський солдат добровільно здасть повітряну техніку Збройним силам України, то, крім грошової винагороди, він отримає і громадянство України.. Це убезпечить його від переслідування з боку Росії.
Також в Україні продовжує діяти програма 500 000 доларів США за захоплений вертоліт у робочому стані.
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