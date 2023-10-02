Україна запровадила повну заборону реклами азартних ігор

17:02 02 жовтня Київ, Україна

В Україні внесли зміни до вимог щодо розміщення реклами, запровадивши повну заборону на рекламу азартних ігор з 2 жовтня. Це рішення було закріплено на законодавчому рівні та оголошено Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей.



Згідно з новими правилами, абсолютно вся пропаганда азартних ігор тепер підлягає суворій забороні у наступних засобах масової інформації: у пресі, на рекламних щитах та банерах, а також у відеороликах.



/>Реклама підпадає під заборону, якщо відповідає одній з умов:

Якщо в рекламі азартних ігор присутні особи, які не досягли 21-річного віку, включаючи фотомоделі.

Якщо реклама азартних ігор створює ілюзію, що легко виграти в азартну гру, і що участь у ній може стати джерелом доходу або альтернативою роботі.

Якщо в рекламі азартних ігор є продукт-плейсмент.

Якщо у рекламі розглядаються організатори азартних ігор, торгові марки та інші об'єкти інтелектуальної власності без ліцензії на відповідний вид діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

За порушення цих правил передбачено серйозні штрафи, починаючи з мінімальної суми у розмірі 2 010 000 гривень.



Експертка з блогінгу та продажу через Instagram, маркетолог і продюсерка Вікторія Мостова зазначила, що останнім часом вимоги суспільства до реклами змінилися, і відеоконтент з динамічними діями став привабливішим для аудиторії замість статичних зображень та великої кількості слів.