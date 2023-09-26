Україна вперше планує пройти зиму лише з газом власного видобутку
18:25 25 вересня Київ, Україна
Україна вперше планує пройти майбутній опалювальний сезон лише користуючись газом власного видобутку, адже розрахунки підтверджують таку можливість.
Про це в ефірі телемарафону сказав голова Нафтогазу
Олексій Чернишов.
"Ми збільшуємо газ власного видобутку, ці показники зростають. У 2023 році Нафтогаз зробив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд у наступному році. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість", - сказав він.
Чернишов зазначив, що на цей майбутній зимовий період газу до сховищ закачано достатньо.
"Наші обсяги досягають 15 млрд куб. м газу. Це перевищує наші плани щодо початку опалювального сезону. Очевидно, що ми входитимемо в зиму з більшим обсягом, ніж ми планували", - додав глава Нафтогазу.
Чернишов також зазначив, що на зиму 2023-2024 років ціни на газ будуть стабільними.
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