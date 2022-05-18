Україна відновила програму оренди держмайна

13:07 18 травня Київ, Україна

В Україні знову працює програма оренди державного майна з нововведеннями у вигляді пільг та знижок на час війни.

Про це повідомляє Фонд держмайна.



Відповідне рішення Кабмін ухвалив 17 травня.



Ухвалений порядок надає орендарям знижки до 100% та пільгові умови.



За словами голови Фонду держмайна Ольги Батової, знижки отримають орендарі на всій території України, а дія ухвали охоплює весь період з початку введення воєнного стану.

"До кінця року повністю звільнено від орендної плати орендарів у місцях, де ведуться бойові дії, а до 30 вересня у тих областях, які постраждали від війни. До 30 травня за оренду держмайна не платитимуть у областях із загрозою бойових дій. У всіх інших регіонах орендарі об'єктів держмайна одержують знижку 50%, а орендарі єдиних майнових комплексів платитимуть на 25% менше», – заявила Батова.

У разі здійснених оплат оренди з початку дії воєнного стану, сплачені кошти будуть зараховані орендарям у майбутні періоди після завершення дії знижок.



Крім того, запроваджуються пільги для релокованих підприємств. Зокрема, бізнес, який орендує майно для релокації, сплачуватиме пільгову орендну ставку (1 грн за 1 кв.м) протягом перших шести місяців оренди.