Україна відновила програму оренди держмайна

В Україні знову працює програма оренди державного майна з нововведеннями у вигляді пільг та знижок на час війни.
Про це повідомляє Фонд держмайна.
Відповідне рішення Кабмін ухвалив 17 травня.
Ухвалений порядок надає орендарям знижки до 100% та пільгові умови.
За словами голови Фонду держмайна Ольги Батової, знижки отримають орендарі на всій території України, а дія ухвали охоплює весь період з початку введення воєнного стану.
Відповідне рішення Кабмін ухвалив 17 травня.
Ухвалений порядок надає орендарям знижки до 100% та пільгові умови.
За словами голови Фонду держмайна Ольги Батової, знижки отримають орендарі на всій території України, а дія ухвали охоплює весь період з початку введення воєнного стану.
У разі здійснених оплат оренди з початку дії воєнного стану, сплачені кошти будуть зараховані орендарям у майбутні періоди після завершення дії знижок.
Крім того, запроваджуються пільги для релокованих підприємств. Зокрема, бізнес, який орендує майно для релокації, сплачуватиме пільгову орендну ставку (1 грн за 1 кв.м) протягом перших шести місяців оренди.
Крім того, запроваджуються пільги для релокованих підприємств. Зокрема, бізнес, який орендує майно для релокації, сплачуватиме пільгову орендну ставку (1 грн за 1 кв.м) протягом перших шести місяців оренди.
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