Україна відновлює медичні установи після російських атак: останні дані

17:45 07 листопада Київ, Україна

Станом на початок листопада 2023 року Україна повністю відновила 421 об'єкт медустанов, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російських ударів. Ще 413 об'єктів відновлено частково.

Про це йдеться на сайті уряду.



Міністерство охорони здоров'я заявляє, що за 20 місяців повномасштабної війни росія пошкодила 1468 об'єктів медичних установ, ще 193 було повністю зруйновано. Це лікарні, амбулаторії, поліклініки, пологові будинки та інші медустанови. Таким чином, російська армія перешкоджає медикам працювати та створює додаткове навантаження на українську медичну систему.



Найбільших втрат протягом повномасштабної війни зазнали медустанови Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини та Херсонщини.

З початку війни рф обстріляла 103 автомобілі екстреної медичної допомоги, знищила - 253 і захопила - 125.