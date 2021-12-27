Україна увійшла в сотню в світовому рейтингу "Індексу свободи преси"

11:43 20 квітень Київ, Україна

У рейтингу за минулий 2019 рік Україна посідала вищу позицію - 96, однак загальні показники "свободи слова" в країні збільшилися з 32,52 бала до 32,97.

Про це пише Радіо Свобода.



У звіті "Репортерів без кордонів" відзначається, що медіаландшафт в Україні дуже різноманітний, і влада ухвалила низку довгоочікуваних реформ, починаючи з 2014 року. Зокрема, закон про відкриття власників ЗМІ. Втім, ці позитивні зрушення тендітні.



"Слід більше зробити для ослаблення потужного впливу олігархів на медіа, заохочувати редакційну незалежність та боротися з безкарністю за злочини, вчинені проти журналістів", - заявили в "Репортерах без кордонів".

"Занепокоєння досі викликають маніпуляції новинами, порушення конфіденційності джерел, кібератаки і фейкові новини. Підконтрольний сепаратистам (мова йде про підтримуваних Росією терористів - ред.) схід країни все ще залишається зоною без критичних журналістів та іноземних спостерігачів, куди немає доступу", - додають дослідники.

"Репортери без кордонів" висловлюють занепокоєння, що вбивства журналістів Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе і Вадима Комарова досі не розкриті, а це заохочує безкарність.



У цьому році "Індекс свободи преси" очолюють Норвегія, Фінляндія, Швеція, Данія, Коста-Рика.



У рейтингу за 2019, опублікованому в квітні 2020 року, Україна була дев'яносто шостою. Це був перший раз, починаючи з 2009 року, коли країна потрапила в сотню.