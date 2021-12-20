Україна знову перейде на літній час

14:39 22 березень Київ, Україна

Верховній Раді не вдалося скасувати переведення годинників, в зв'язку з цим 28 березня в країні запроваджується літній час, українці переведуть стрілки годинника на годину вперед.

Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня - на зимовий час.

Згідно з постановою Кабміну від 3 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України», 28 березня о 3 (третій) годині за київським часом запроваджується літній час шляхом переведення годинникової стрілки на 1 (одну) годину вперед.



Цього року у Верховній Раді намагалися скасувати переведення годинників, але депутати не підтримали в цілому відповідний законопроєкт. Зокрема, 3 березня ВР прийняла в першому читанні законопроєкт «Про обчислення часу в Україні», проте 19 березня за нього проголосували тільки 212 депутатів. Після цього законопроєкт про скасування переведення стрілок на літній і зимовий час відправили на доопрацювання.