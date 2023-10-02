Україна внесла зміни у виробництво хмелю відповідно до стандартів ЄС

15:22 02 жовтня Київ, Україна

В Україні планується внести зміни у виробництво хмелю відповідно до вимог Європейського Союзу.



Цю заяву зробив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час комітетських слухань під назвою "Стан та перспективи розвитку вітчизняної галузі хмелярства", що відбулися у місті Житомир.



За інформацією пресслужби міністерства, українську галузь хмелярства буде вирівняно з європейським законодавством, а виробництво якісної хмелепродукції відповідатиме стандартам ЄС.

"Ми прагнемо повернути українську хмелярську індустрію до високого європейського рівня конкурентоспроможності. Нещодавно Міністерство аграрної політики представило проєкт закону "Про хмелі та хмелепродукти" (9234) перед парламентським Комітетом з питань аграрної та земельної політики. У цьому документі регламентуються питання, пов'язані з імпортом хмелю, процедурою його перевірки на відповідність мінімальним ринковим вимогам, а також встановлюється структура центрів, органів та видів документів, необхідних для сертифікації. Передбачається внутрішня сертифікація хмелю на території України", - сказав він.

Зазначається, що учасники комітетських слухань відвідали підприємства на Житомирщині, що спеціалізуються на вирощуванні, збиранні, сушінні та зберіганні хмелю. Традиційно Житомирщина залишається провідним регіоном з виробництва хмелю в Україні, і більшість хмеленасаджень розташовується саме тут.



Аграрії Житомирщини та науковці, які працюють у цій сфері, висловили готовність збільшувати обсяги вирощування хмелю, забезпечувати переробні підприємства вітчизняною сировиною та збільшувати експорт хмелепродукції. Українські здобутки в галузі селекції хмелю затребувані як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку.



За підсумками комітетських слухань ухвалено рішення врахувати пропозиції представників галузі та наукових кіл при розробці відповідного законодавчого акту.