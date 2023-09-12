Україна впроваджує ШІ у медичну діагностику

12:40 12 вересня Київ, Україна

В Україні почали активно використовувати штучний інтелект (ШІ) у медичних діагностичних процедурах, включаючи комп'ютерну томографію (КТ). Міністерство охорони здоров'я України оголосило про впровадження цієї технології у медичну практику у містах Одеса та Краматорськ у Донецькій області.



Про це йдеться у повідомленні МОЗ, опублікованому на Facebook-сторінці 12 вересня.



Одеса стала першим містом в Україні, де впроваджено пілотний проєкт з телемедицини BrainScan. Ця система заснована на штучному інтелекті та значно прискорює процес діагностики захворювань та ушкоджень головного мозку, особливо у випадках, коли кожна хвилина має значення.



Система використовує нейромережу для автоматичного аналізу зображень комп'ютерної томографії (КТ) та виявлення патологічних змін. Цей метод дозволяє лікарям приймати рішення про подальше лікування через 5 хвилин після обробки знімка програмою, що прискорює процес діагностики в кілька разів.