Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників

12:03 30 травня Київ, Україна

Україні вдалося повернути тіла ще 79 загиблих українських захисників. Тіла будуть передані їхнім сім'ям для гідного поховання, повідомили у Мінреінтеграції.

"Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого щодо зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - йдеться у повідомленні.

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

У Мінреінтеграції нагадали, що працює гаряча лінія Уповноваженого щодо зниклих: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих можна також особисто уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber та Telegram на номер: (095) 896-04-21.