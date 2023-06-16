Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників

Україні вдалося повернути тіла ще 79 загиблих українських захисників. Тіла будуть передані їхнім сім'ям для гідного поховання, повідомили у Мінреінтеграції.
Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.
У Мінреінтеграції нагадали, що працює гаряча лінія Уповноваженого щодо зниклих: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих можна також особисто уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber та Telegram на номер: (095) 896-04-21.
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