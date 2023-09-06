Україна повернула тіла 84 загиблих воїнів, які боролися за незалежність

13:02 29 серпня Київ, Україна

Україна повернула тіла 84 військовослужбовців, які загинули в боях за незалежність нашої держави. Про це повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій у вівторок, 29 серпня.



Репатріація тіл відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого щодо зниклих безвісти, Об'єднаного центру при СБУ, інших силових структур, відомств та міжнародних організацій.



Передача тіл загиблих захисників здійснювалася відповідно до норм Женевських конвенцій.



Тіла 84 героїв будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.