Україна повернула ще одну дитину з росії

10:18 19 травня Київ, Україна

За сприяння Офісу уповноваженого з прав людини з країни-агресора росії в Україну вдалося повернути ще одну дитину.

Про це у Telegram повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець.

"14-річна Вероніка, яка опинилася в росії після того, як в Україну увірвалася країна-терорист, зараз вже знаходиться вдома. Її бабуся з жахом та сльозами на очах згадує, що довелося пройти, щоб повернути онуку на рідну землю", - йдеться у повідомленні Дмитра Лубинця.

За словами Лубинця, він та представник прав людини в системі органів сектору безпеки та оборони Олександр Кононенко поспілкувалися з повернутою українкою та її бабусею.

"Ми знаємо, який нелегкий шлях пройшла жінка, щоб перевезти онуку на територію України. На щастя, цього разу все вдалося", - сказав Лубинець.