Україна повернула ще одну дитину з росії

За сприяння Офісу уповноваженого з прав людини з країни-агресора росії в Україну вдалося повернути ще одну дитину.
Про це у Telegram повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець.
За словами Лубинця, він та представник прав людини в системі органів сектору безпеки та оборони Олександр Кононенко поспілкувалися з повернутою українкою та її бабусею.
Омбудсмен зазначив, що повернена дитина пройде реабілітацію та отримає необхідну допомогу як медичну, так і гуманітарну. І додав, що Вероніка отримала від Офісу уповноваженого корисний подарунок для полегшення здобуття освіти рідною мовою.
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