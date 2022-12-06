Україна незабаром отримає енергетичне обладнання від фонду Баффета

Фонд американського бізнесмена Говарда Баффета надасть Україні енергетичне обладнання, зокрема, генератори великої потужності на 30 млн доларів.
Про це сказав глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу у вівторок, 6 грудня.
Зокрема, він висловив подяку фонду Говарда Баффета – сина Уоррена Баффета, який надасть Україні енергетичне обладнання, генератори великої потужності на 30 млн доларів.
Про це сказав глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу у вівторок, 6 грудня.
Зокрема, він висловив подяку фонду Говарда Баффета – сина Уоррена Баффета, який надасть Україні енергетичне обладнання, генератори великої потужності на 30 млн доларів.
Крім того, Нідерланди виділили 26 надпотужних трансформаторів, запчастини та обладнання.
Серед іншого планується відправити в Україну низку потужних трансформаторів від чеських партнерів.
За словами Кулеби, темпи та обсяги допомоги енергосистемі зростають.
За словами Кулеби, темпи та обсяги допомоги енергосистемі зростають.
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