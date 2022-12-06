Україна незабаром отримає енергетичне обладнання від фонду Баффета

17:01 06 грудня Київ, Україна

Фонд американського бізнесмена Говарда Баффета надасть Україні енергетичне обладнання, зокрема, генератори великої потужності на 30 млн доларів.



Про це сказав глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу у вівторок, 6 грудня.



Зокрема, він висловив подяку фонду Говарда Баффета – сина Уоррена Баффета, який надасть Україні енергетичне обладнання, генератори великої потужності на 30 млн доларів.

"Перша партія із восьми генераторів прибуде в Україну вже наступного тижня. Це результат зустрічі та домовленості між президентом Володимиром Зеленським та паном Баффетом", – сказав Кулеба.

Крім того, Нідерланди виділили 26 надпотужних трансформаторів, запчастини та обладнання.

"Міністерство клімату та навколишнього середовища Польщі передало 42 кілометри кабелю, 259 трансформаторів, обмежувачі потоку, роз'єднувачі. Це обладнання чекає на технічну оцінку і готується до відправки в Україну", - продовжив міністр.

Серед іншого планується відправити в Україну низку потужних трансформаторів від чеських партнерів.



За словами Кулеби, темпи та обсяги допомоги енергосистемі зростають.