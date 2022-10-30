Україна вкотре перейшла на зимовий час

10:31 30 жовтня Київ, Україна

Перехід на зимовий та літній час відбувається згідно з постановою Кабінету міністрів "Про порядок обчислення часу на території України" №509 від 13 травня 1996 року.

"Ввести на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3:00 на 1:00 вперед та в останню неділю жовтня о 4:00 на 1:00 тому ", - йдеться у документі.

Зазначимо, сезонний перехід годинника обґрунтований необхідністю подовження світлового дня для економії електроенергії та ресурсів.. Вважається, що саме зимовий час є природним і стандартним для певної території, а на літній час переходить, щоб робочий годинник максимально припадав на світлу частину доби.

Як відомо, більшість країн світу не переводять годинник. Але в Європі на літній та зимовий час переходять усі країни, окрім Росії, Білорусі та Ісландії.

Нагадаємо, за даними Укрзалізниці, на квитках на потяги, що відправляються 30 жовтня 2022 року, вказано вже зимовий час – з урахуванням після переведення годинників.