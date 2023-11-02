Україна збільшила споживання електроенергії: немає підстав для вимкнення

У середу, 1 листопада, вечірній максимум споживання був на 1,6% вищим, ніж у вівторок, 31 жовтня. Виробленої електроенергії достатньо для покриття споживання, немає підстав запровадження графіків відключень. Україна здійснює експорт та імпорт до Молдови.
Про це повідомляє Укренерго.
У компанії зазначили, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб усіх побутових та юридичних споживачів.
Сьогодні Україна імпортуватиме електроенергію у вечірній час (період максимального споживання) з Молдови. Загальний об'єм 29 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 5 МВт.
Експорт здійснюється до Молдови в денні (період активної роботи електростанцій на ВІЕ) та нічний час (добовий мінімум споживання) та загальним обсягом 702 МВт/год, з максимальною потужністю в окремий час до 101 МВт.
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