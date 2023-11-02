Україна збільшила споживання електроенергії: немає підстав для вимкнення

11:57 02 листопада Київ, Україна

У середу, 1 листопада, вечірній максимум споживання був на 1,6% вищим, ніж у вівторок, 31 жовтня. Виробленої електроенергії достатньо для покриття споживання, немає підстав запровадження графіків відключень. Україна здійснює експорт та імпорт до Молдови.

Про це повідомляє Укренерго.

"Вчора, 1 листопада, середньодобова температура була на 2,3°C нижче, ніж у вівторок, 31 жовтня (12,7°C проти 15°C). Вечірній максимум споживання електроенергії зріс на 1,6% порівняно із вівторком 31 жовтня”, - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб усіх побутових та юридичних споживачів.

""Укренерго" не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів. Ліміти споживання не вводилися. Якщо у вас відсутня електроенергія – причини дивіться в особистому кабінеті споживача чи на сайті вашого обленерго”, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні Україна імпортуватиме електроенергію у вечірній час (період максимального споживання) з Молдови. Загальний об'єм 29 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 5 МВт.