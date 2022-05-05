Україна поліпшила позиції у рейтингу кібербезпеки

19:01 04 грудня Київ, Україна

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила, що в 2020 році Україна піднялася з 29-го на 25-е місце в рейтингу з кібербезпеки.
 
При розробці нової редакції Національного індексу кібербезпеки проаналізували стан кібербезпеки 160 країн.
 
Дослідники враховували:
  • законодавство в сфері кібербезпеки;
  • аналіз кіберінцидентів;
  • освіту в сфері кібербезпеки;
  • забезпечення захисту цифрових і основних послуг;
  • електронну ідентифікацію та довірчі послуги;
  • захист персональних даних;
  • заходи з реагування на кібератаки і кіберінциденти;
  • боротьбу з кіберзлочинністю.
Поліпшення позиції України в рейтингу стало можливим завдяки прийняттю протягом останнього року низки законодавчих актів в області кібербезпеки і кіберзахисту.

Країни-лідери рейтингу з кібербезпеки:
  • Греція
  • Чехія
  • Естонія
  • Литва
  • Іспанія
  • Бельгія
  • Фінляндія
  • Словаччина
  • Хорватія
  • Франція.