Україна поліпшила позиції у рейтингу кібербезпеки

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила, що в 2020 році Україна піднялася з 29-го на 25-е місце в рейтингу з кібербезпеки.
При розробці нової редакції Національного індексу кібербезпеки проаналізували стан кібербезпеки 160 країн.
Дослідники враховували:
- законодавство в сфері кібербезпеки;
- аналіз кіберінцидентів;
- освіту в сфері кібербезпеки;
- забезпечення захисту цифрових і основних послуг;
- електронну ідентифікацію та довірчі послуги;
- захист персональних даних;
- заходи з реагування на кібератаки і кіберінциденти;
- боротьбу з кіберзлочинністю.
Поліпшення позиції України в рейтингу стало можливим завдяки прийняттю протягом останнього року низки законодавчих актів в області кібербезпеки і кіберзахисту.
Країни-лідери рейтингу з кібербезпеки:
Країни-лідери рейтингу з кібербезпеки:
- Греція
- Чехія
- Естонія
- Литва
- Іспанія
- Бельгія
- Фінляндія
- Словаччина
- Хорватія
- Франція.
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