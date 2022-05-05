Україна поліпшила позиції у рейтингу кібербезпеки

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила, що в 2020 році Україна піднялася з 29-го на 25-е місце в рейтингу з кібербезпеки.

При розробці нової редакції Національного індексу кібербезпеки проаналізували стан кібербезпеки 160 країн.

Дослідники враховували:

законодавство в сфері кібербезпеки;

аналіз кіберінцидентів;

освіту в сфері кібербезпеки;

забезпечення захисту цифрових і основних послуг;

електронну ідентифікацію та довірчі послуги;

захист персональних даних;

заходи з реагування на кібератаки і кіберінциденти;

боротьбу з кіберзлочинністю.

Поліпшення позиції України в рейтингу стало можливим завдяки прийняттю протягом останнього року низки законодавчих актів в області кібербезпеки і кіберзахисту.



Країни-лідери рейтингу з кібербезпеки: