Україна покращила показники щодо швидкості Інтернету

09:47 06 грудень Київ, Україна

Стало відомо, що Україна поступово наближається до 50 країн із найшвидшим Інтернетом у світі. Попереднього року держава займала 92 позицію відповідного світового рейтингу. У 2021 році за підсумками аналітичних підрахунків та тестувань — Україні належить 77 місце.



В результаті всього за рік країна змогла значно покращити швидкість і піднятися на 15 позицій у світовому списку. Середня швидкість Інтернету в Україні зараз становить 25,26 Мбіт за секунду.



Проте різниця із лідерами світового рейтингу залишається колосальною. Перше місце займає острів Джерсі, що входить до складу Нормандських островів. Швидкість з'єднання тут досягає 274,3 Мбіт за секунду. На другому місці зі швидкістю 211,3 Мбіт за секунду розташувався Ліхтенштейн, а трійку лідерів замикає Ісландія, надаючи жителям і гостям країни швидкість Інтернету 191,8 Мбіт за секунду.

У Топ-10 потрапили Андорра, Гібралтар, Монако, Макао, Люксембург, Нідерланди та Угорщина.



Антилідером за швидкістю Інтернету виявився Туркменістан, що пропонує найповільніше з'єднання 0,5 Мбіт на секунду. Він посідає 224 місце у відповідному рейтингу.



Нагадаємо, нещодавно компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX провела успішний запуск ракети-носія Falcon 9, яка доставила на орбіту ще 48 інтернет-супутників.